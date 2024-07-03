Bloomberg: Демократы обсуждают письмо к Байдену с призывом снять кандидатуру

Десятки демократов в Палате представителей США рассматривают возможность подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки.

Об этом агентству Bloomberg сообщил партийный чиновник, занимающий высокую должность, пишет "Европейская правда".

Среди демократов растет паника, что кандидатура Байдена может стоить им контроля над Конгрессом.

Байден стремительно теряет поддержку законодателей и кандидатов от Демократической партии, которые обеспокоены тем, что дальнейшее баллотирование 81-летнего президента приведет к победе республиканцев в Вашингтоне и бесконтрольному президентству Дональда Трампа.

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Чиновник подчеркнул, что письмо циркулирует среди демократов, которые баллотируются на переизбрание в традиционно безопасных демократических округах. Это, по словам чиновника, подчеркивает, насколько распространялась паника в партии.

Только один действующий демократ Палаты представителей – Ллойд Доггетт из Техаса – пока публично призвал Байдена сняться с выборов, а несколько других дистанцировались от президента.

Ранее в среду Белый дом опроверг сообщения The New York Times о том, что президент рассматривает возможность отказаться от участия в гонке всего за четыре месяца до выборов.

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