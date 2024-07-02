Перший конгресмен-демократ закликав Байдена зняти свою кандидатуру на виборах

Депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт став першим в партії, хто публічно закликав президента Джо Байдена відмовитися від балотування на другий строк.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Він аргументував свою позицію тим, що під час дебатів Байден не зміг "ефективно захистити свої численні досягнення".

Конгресмен з Техасу Ллойд Доггетт заявив у вівторок, що Байден повинен "прийняти болюче і важке рішення зняти свою кандидатуру".

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"Моє рішення оприлюднити ці рішучі застереження не є легким і жодним чином не применшує моєї поваги до всього, чого досяг президент Байден", – сказав Доггетт.

"Визнаючи, що, на відміну від Трампа, першочерговим зобов'язанням президента Байдена завжди було служіння нашій країні, а не собі, я сподіваюся, що він прийме болісне і важке рішення про зняття своєї кандидатури. Я з повагою закликаю його зробити це", – додав він.

Раніше стало відомо, що Національний комітет Демократичної партії розглядає можливість офіційно висунути кандидатуру Джо Байдена вже в середині липня, щоб гарантовано забезпечити його присутність в бюлетені та припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну.

Перед цим ЗМІ повідомили, що сім'я Байдена закликала його залишитися в президентських перегонах та обговорювала, чи не звільнити його головних помічників після поганого виступу президента США на дебатах.

А сам Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

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