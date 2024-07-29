Во Франции официально подтвердили повреждение оборудования операторов связи

Во Франции официально подтвердили факты повреждения оборудования операторов связи, о чем СМИ сначала сообщили со ссылкой на свои источники.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Министр по цифровым вопросам Марина Феррари подтвердила случаи вандализма в отношении оборудования операторов связи в ночь на 29 июля в ряде департаментов.

Des dégradations commises dans plusieurs départements cette nuit ont affecté nos opérateurs de télécommunications.



Elles ont des conséquences, localisées, sur l’accès à la fibre, la téléphonie fixe et la téléphonie mobile.



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Она отметила, что эти действия злоумышленников вызвали "локальные" последствия для клиентов, пользующихся оптоволоконным интернетом, мобильной связью и стационарными телефонами.

По ее словам, правительственные структуры будут сотрудничать с пострадавшими операторами до полного устранения проблемы.

"Строжайшим образом осуждаю эти подлые и безответственные поступки", – заявила Марина Феррари.

В пресс-службе оператора телекоммуникаций SFR сообщили, что неизвестные злоумышленники обрезали кабели связи в пяти местах рано утром в понедельник. Последствия для клиентов не очень ощутимы, поскольку имеющаяся инфраструктура позволяет компенсировать эти потерянные маршруты.

В полиции заявили, что пока рано говорить о наличии или отсутствии какой-либо взаимосвязи между этими инцидентами и серьезными диверсиями на железной дороге в ночь на 26 июля, перед открытием Олимпийских игр.

Напомним, в ночь перед открытием Олимпиады неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров. За чуть более чем двое суток последствия ликвидировали, с понедельника поезда должны курсировать в обычном режиме.

Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге стоят левые экстремисты.

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