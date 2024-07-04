В Германии стреляли в региональный штаб партии Шольца

За несколько недель до региональных выборов в Саксонии неизвестные стреляли в штаб-квартиру Социал-демократической партии Олафа Шольца в Дрездене.

Об этом сообщило издание Bild, пишет "Европейская правда".

Офис социал-демократов расположен в старой части Дрездена, рядом с местным парламентом на реке Эльба.

Полиция обнаружила пулевое отверстие в окне на третьем этаже еще в конце июня, однако об этом стало известно только сейчас.

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фото с сайта bild

"Согласно результатам расследования, повреждения могли быть вызваны огнестрельным оружием. Однако сами пули пока не найдены", – сообщил представитель полиции Карстен Эгер в комментарии изданию.

Правоохранители отмечают, что отверстие в стекле соответствует калибру около пяти миллиметров. Расследование инцидента взяла на себя служба государственной безопасности Германии.

"Тот факт, что пока нельзя исключить политический мотив этого преступления, побудил нас рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер безопасности. Но ясно одно: нас не запугать ни при каких обстоятельствах", – заявил лидер СДПГ в Саксонии Хеннинг Гоманн.

В начале мая в Дрездене члены правоэкстремистской группировки Erblandrevolte напали на политика от СДПГ Маттиаса Экке, который как раз расклеивал агитационные плакаты к выборам в Европейский парламент. Экке госпитализировали с переломами в области лица.

Канцлер Олаф Шольц назвал последние многочисленные нападения на политиков "возмутительными и трусливыми".