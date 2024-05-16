Азербайджан ответил на заявления Франции о причастности к беспорядкам в Новой Каледонии

Азербайджан отвергает заявления французского министра внутренних дел Жеральда Дарманена о причастности к беспорядкам в Новой Каледонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, которое приводит государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

Он отметил, что Азербайджан требует от французской стороны "прекратить кампанию клеветы против нашей страны неприемлемыми обвинениями".

"Мы полностью отвергаем безосновательные мнения Жеральда Дарманена против нашей страны и вероятных отношений между лидерами сторонников независимости Новой Каледонии и Азербайджана", – отметил Гаджизаде.

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Он добавил, что Дарманену стоит "сосредоточиться на провальной политике своей страны в зарубежных регионах, которая привела к таким протестам".

Дарманен ранее заявил, что часть пронезависимых сил в Новой Каледонии, которые причастны к беспорядкам, имеет связи с Азербайджаном.

Телеканал Europe 1 также вспомнил, что еще в 2023 году Азербайджан приглашал в Баку представителей пронезависимых сил из французских заморских территорий Мартиника, Гвиана, Новая Каледония и Французская Полинезия. По итогам того съезда сформировали "Бакинскую инициативную группу" с целью поддерживать "движения за освобождение от колониального господства".

А в апреле Конгресс Новой Каледонии и Нацассамблея Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.

Напомним, с понедельника в Новой Каледонии - заморской территории Франции, которая давно стремится к независимости – начались протесты против конституционной реформы избирательного права, которая позволит голосовать на местных выборах жителям, прожившим на территории 10 лет.

В столкновениях по меньшей мере три человека были убиты и еще четверо, в том числе жандармы, получили серьезные ранения. Всего же количество раненых превышает 300.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вечером 15 мая объявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии.

В 2021 году Новая Каледония на референдуме подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.

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