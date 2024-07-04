Замгенсека НАТО из Румынии дома имеет наивысший рейтинг как потенциальный президент

Соцопросы в Румынии свидетельствуют, что действующий заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ – представитель Румынии – в родной стране имеет самую высокую поддержку как потенциальный кандидат на президентских выборах.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В общем списке потенциальных кандидатов Джоанэ оказался на первом месте в рейтинге – за него готовы проголосовать 26,7% опрошенных.

На втором месте действующий премьер Марчел Чолаку с 17,8%, на третьем – лидер правоцентристского "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони с 14,3%, а на четвертой позиции – одиозная депутатка Диана Шошоаке, которая уже публично заявила, что будет баллотироваться.

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Рейтинг Джоанэ оказался выше, чем в предыдущем майском опросе, а в раскладах на второй тур с его участием он тоже является лидером по всем вариантам, включенным в опрос.

Так, между Чолаку и Джоане последний победил бы с 63,7%, а в конкуренции с Ласкони – с 66,2% голосов.

Почти три четверти опрошенных планируют прийти на избирательные участки.

Опрос провела компания INSCOP по заказу портала News.ro. Сбор данных проводили с 19 по 27 июня среди репрезентативной выборки из 1100 респондентов.

Напомним, в четверг правящая коалиция в Румынии определилась с датами президентских и парламентских выборов, их хотят назначить на конец ноября и начало декабря. Румынам нужно будет приходить на избирательные участки три воскресенья подряд.

Насколько известно, пока свои намерения баллотироваться на президентский пост подтвердили только одиозная депутатка Диана Шошоаке, которая высказывала претензии на территорию Украины, а также невъездной в Украину лидер националистической партии AUR Джордже Симион.