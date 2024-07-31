После опасений относительно грязной воды в Сене все же стартовал олимпийский триатлон

После того, как проблемы с качеством воды в Сене омрачили подготовку к олимпийским соревнованиям, в среду в водной артерии французской столицы все же стартовал женский триатлон.

Об этом сообщило агентство AFP, пишет "Европейская правда".

Организаторам пришлось отменить тренировки в реке на этой неделе и перенести мужские соревнования по триатлону после того, как оказалось, что Сена слишком грязная для спортсменов после сильных ливней на прошлой неделе.

Всемирный триатлон и оргкомитет Парижских игр объявили около 4:00 утра в среду, что женские соревнования состоятся, а за ними – перенесенные мужские соревнования.

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"Результаты последних анализов воды, полученные в 3.20 утра, были оценены Всемирным триатлоном как соответствующие требованиям, позволяющим провести соревнования по триатлону", – говорится в заявлении.

Ночью в Париже шел дождь, но он прекратился, когда спортсмены прыгали с понтона, переброшенного через реку на мосту Александра III.

фото: AFP

Флора Даффи с Бермудских островов, которая завоевала золото на Олимпийских играх 2020 года в Токио, лидировала после первого круга.

Из-за чрезвычайно влажной весны и начала лета Сена постоянно не выдерживала тестов на качество воды вплоть до начала июля.

Уровень бактерий кишечной палочки – индикатора фекалий – иногда в 10 раз превышал разрешенные нормы.

За последнее десятилетие французские власти инвестировали 1,4 миллиарда евро в очистку Сены.

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