Популистская партия Reform UK Найджела Фараджа, который отличился скандальными заявлениями относительно Украины, впервые прошла в Палату общин по итогам досрочных выборов в Великобритании.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

По подтвержденным в настоящее время результатам, представители Reform UK включая ее лидера получили 4 мандата.

Найджел Фарадж выиграл в своем округе Клектон на востоке Англии, который ранее представлял депутат от Консервативной партии, тогда как его соперник от консерваторов оказался на втором месте.

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Это первая успешная из всего восьми попыток Фараджа получить мандат в парламенте.

Сначала подтвердили победу представителя Reform UK Ли Андерсона в округе Эшфилд под Ноттингемом на севере Англии, а затем – еще двух однопартийцев Фараджа.

Найджел Фарадж недавно сделал ряд скандальных заявлений о Путине и Украине, в частности о том, что это якобы Запад спровоцировал полномасштабное российское вторжение, или что Украине следует подумать о мирных переговорах с Россией, чтобы "не потерять всех молодых мужчин".

При этом он настаивает, что утверждение о его симпатии к Владимиру Путину – это "российская мистификация", и отверг сообщения о возможном вмешательстве России в британские выборы на его стороне.

Партия Фараджа существенно нарастила рейтинг перед парламентскими выборами, но из-за особенностей избирательной системы ей не прогнозировали значительного количества мандатов.

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