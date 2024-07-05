Трамп привітав лідера популістів Британії, не згадавши про партію майбутнього прем'єра

Дональд Трамп привітав лідера британських популістів Найджела Фараджа з тим, що він вперше став членом парламенту, хоча це вдалося йому з восьмої спроби.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Колишній президент США привітав "велику перемогу" Фараджа на тлі успіху його партії Reform UK на виборах у Великій Британії.

Reform UK вдалося отримати чотири місця в парламенті і продемонструвати сильні результати на Північному Сході.

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"Найджел – людина, яка по-справжньому любить свою країну!", – написав Трамп на своєму сайті Truth Social.

При цьому ймовірний кандидат від республіканців на цьогорічних виборах у США не згадав про переконливу перемогу лейбористів і їхнього лідера Кіра Стамера, який очолить наступний уряд, та не згадав про прем'єр-міністра Ріші Сунака, який йде у відставку.

За підсумком виборів 4 липня лейбористи матимуть більшість у новому складі Палати громад. Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав програш своєї Консервативної партії..

Також цього разу до британського парламенту вперше пройшла партія популістів-євроскептиків, лідер якої Найджел Фарадж відзначився скандальними заявами щодо України.