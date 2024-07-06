Новый премьер Британии назвал "первую обязанность" своего правительства

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что безопасность и оборона будет "первой обязанностью" его правительства.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Стармер рассказал, что уже провел ряд международных телефонных разговоров, "чтобы наладить отношения с другими странами, обсудить действительно важные вопросы об Украине и другие насущные проблемы".

Он сказал, что безопасность и оборона является "первой обязанностью" его правительства, и он четко заявит о поддержке НАТО со стороны Великобритании во время саммита в Вашингтоне.

Реклама:

Стармер вспомнил телефонный разговор между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он сказал, что на саммите НАТО он "подтвердит, как я сделал это вчера президенту Зеленскому, поддержку, которую мы будем иметь в этой стране и с нашими союзниками в отношении Украины".

"Это будет политика и правительство, которые сосредоточены на предоставлении услуг. Собственные интересы – это вчерашний день политики. Я хочу политику и страну, которые работают для вас", – сказал новый британский премьер.

Напомним, в пятницу лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.