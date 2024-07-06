Новий прем’єр Британії назвав "перший обов'язок" свого уряду

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що безпека і оборона буде "першим обов'язком" його уряду.

Про це він сказав під час пресконференції у суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Стармер розповів, що вже провів низку міжнародних телефонних розмов, "щоб налагодити відносини з іншими країнами, обговорити дійсно важливі питання про Україну та інші нагальні проблеми".

Він сказав, що безпека і оборона є "першим обов'язком" його уряду, і він чітко заявить про підтримку НАТО з боку Великої Британії під час саміту у Вашингтоні.

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Стармер згадав телефонну розмову між ним і президентом України Володимиром Зеленським, в якій він сказав, що на саміті НАТО він "підтвердить, як я зробив це вчора президенту Зеленському, підтримку, яку ми будемо мати в цій країні і з нашими союзниками щодо України".

"Це буде політика і уряд, які зосереджені на наданні послуг. Власні інтереси – це вчорашній день політики. Я хочу політику і країну, які працюють для вас", – сказав новий британський прем’єр.

Нагадаємо, у п'ятницю лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.