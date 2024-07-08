Ле Пен считает, что триумфальная победа ее партии "лишь отложена" на будущее

Неформальный лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен, в рядах которого царит разочарование после сенсационного результата выборов, считает, что победа ее политсилы "лишь отложилась".

Как сообщает "Европейская правда", ее слова приводит France24.

Ле Пен заявила, что несмотря на результаты ниже ожиданий "Нацобъединения" и соратников не сомневается, что на следующих выборах ультраправые одержат победу.

"Приток поднимается. Он поднялся недостаточно высоко на этот раз, но продолжает подниматься. Наша победа лишь отложилась.... Я слишком опытна, чтобы обманываться результатом, при котором мы удвоили представительство в парламенте", – сказала неформальный лидер партии.

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Ле Пен добавила, что если бы не массовые снятия с выборов кандидатов от пропрезидентского блока и левых для того, чтобы помешать победе ультраправых, у них было бы в итоге абсолютное большинство.

Официальный лидер политсилы Жордан Барделла перед тем со смешанными эмоциями прокомментировал результаты, обвинив в 3-й позиции партии "нечестные альянсы" оппонентов.

В новом составе парламента "Нацобъединение" будет иметь 143 мандата, тогда как после предыдущих выборов имело 89. Это исторически самый большой результат для партии, однако его воспринимают почти как поражение после завышенных ожиданий – в "Нацобъединении" надеялись получить даже абсолютное большинство и уже готовились формировать правительство.

В первом туре "Национальное объединение" и их соратники набрали больше всего голосов, со значительным отрывом от пропрезидентского блока.

Напомним, экзитполы по итогам финального тура голосования, а вслед за ними и официальные результаты подтвердили сенсационную победу альянса левых и второе место пропрезидентского блока, тогда как ультраправые оказались на третьем месте.

Председатель партии Макрона Стефан Сежурне заявил, что готов работать с основными партиями, но исключил любое соглашение с политической силой Меланшона. Левые пока не знают, кого выдвинут кандидатом в премьеры.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в понедельник утром передаст президенту Эмманюэлю Макрону заявление о своей отставке.