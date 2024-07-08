Ле Пен вважає, що тріумфальна перемога її партії "лише відклалася" на майбутнє

Неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, у лавах якого панує розчарування після сенсаційного результату виборів, вважає, що перемога її політсили "лише відклалася".

Як повідомляє "Європейська правда", її слова наводить France24.

Ле Пен заявила, що попри нижчі за очікування результати "Нацоб’єднання" та соратників не має сумнівів, що на наступних виборах ультраправі здобудуть перемогу.

"Приплив піднімається. Він піднявся недостатньо високо цього разу, але продовжує підніматися. Наша перемога лише відклалася…. Я надто досвідчена, щоб обманюватися результатом, за якого ми подвоїли представництво у парламенті", – сказала неформальна лідерка партії.

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Ле Пен додала, що якби не масові зняття з виборів кандидатів від пропрезидентського блоку та лівих задля того, щоб завадити перемозі ультраправих, у них була б у підсумку абсолютна більшість.

Офіційний лідер політсили Жордан Барделла перед тим зі змішаними емоціями прокоментував результати, звинувативши у 3-й позиції партії "нечесні альянси" опонентів.

У новому складі парламенту "Нацоб'єднання" буде мати 143 мандати, тоді як після попередніх виборів мало 89. Це історично найбільший результат для партії, проте його сприймають майже як поразку після завищених очікувань – у "Нацоб’єднанні" сподівались отримати навіть абсолютну більшість і вже готувалися формувати уряд.

У першому турі "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали найбільше голосів, зі значним відривом від пропрезидентського блоку.

Нагадаємо, екзитполи за підсумками фінального туру голосування, а слідом за ними і офіційні результати підтвердили сенсаційну перемогу альянсу лівих та друге місце пропрезидентського блоку, тоді як ультраправі опинилися на третьому місці.

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