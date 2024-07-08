Премьер Франции уйдет в отставку

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в понедельник утром передаст президенту Эмманюэлю Макрону заявление о своей отставке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Атталь сделал это заявление после того, как в воскресенье экзитполы показали, что левая коалиция "Народный фронт" получила большинство мест по итогам второго тура парламентских выборов, а пропрезидентский блок занял второе место.

Премьер заявил, что с приближением Олимпийских игр в Париже, которые начнутся 26 июля, он готов оставаться на своей должности "столько, сколько потребует долг".

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"Наша страна столкнулась с беспрецедентной политической ситуацией и готовится приветствовать мир через несколько недель", – отметил Атталь.

По итогам результатов второго тура досрочных парламентских выборов во Франции альянс левых одержал победу, при этом второе место получил пропрезидентский блок, тогда как правопопулистское "Национальное объединение" с соратниками оказался на третьем месте.

По данным министерства внутренних дел страны, левый "Народный фронт" получил 182 места, блок пропрезидентских сил Эмманюэля Макрона "Вместе" – 168, а ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее союзников – 143.

Эти результаты являются сенсационными, поскольку последние опросы свидетельствовали, что "Нацобъединение" если и не получит абсолютного большинства, то все же станет партией с наибольшим представительством в парламенте.

В первом туре "Национальное объединение" и их соратники набрали больше всего голосов, со значительным отрывом от пропрезидентского блока.

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