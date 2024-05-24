Из-за забастовки авиадиспетчеров снова отменяют большинство рейсов в одном из аэропортов Парижа

В ближайшую субботу большинство рейсов из парижского аэропорта Орли превентивно отменяют из-за очередной забастовки профсоюзов авиадиспетчеров.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Главное управление гражданской авиации Франции распорядилось превентивно отменить 70% рейсов, которые обслуживает аэропорт Орли, на 24 апреля из-за новой забастовки профсоюзов авиадиспетчеров. "Бронь" оставили для всех рейсов сообщением с заморскими территориями Франции, многие из которых отправляются именно из этого аэропорта.

Объявление о забастовке появилось вопреки соглашению, заключенному профсоюзами с Управлением гражданской авиации в апреле. В профсоюзах говорят, что и договоренность якобы не решает проблему с нехваткой кадров.

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Предыдущая забастовка французских авиадиспетчеров в конце апреля, которую в конце концов отменили из-за подписания соглашения, все равно сорвала планы многим пассажирам.

Регулярные протесты французских диспетчеров являются постоянным предметом критики ирландского лоукостера Ryanair. В компании даже призвали постоянных клиентов подписать обращение к руководящим органам ЕС с целью надавить на Францию и позволить летать через ее воздушное пространство, несмотря на забастовки авиадиспетчеров, поскольку нередко из-за забастовок французов отменялись рейсы между другими странами.