Канцлер Австрии поддерживает ДНК-тестирование беженцев для воссоединения семей

Австрийский канцлер Карл Негаммер заявил, что правительство хочет расширить использование ДНК-тестов для беженцев, которые направляются в страну на основании воссоединения с родственниками, которые уже живут здесь определенное время.

Об этом он сказал в интервью Kronen Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Австрийская народная партия, которую возглавляет Негаммер, предлагает осуществлять ДНК-тестирование мигрантов, "даже если есть малейшие сомнения относительно подлинности документов", которые они подают при въезде.

"Благодаря интенсивной охране границ и сотрудничеству с партнерами на Западных Балканах мы смогли значительно уменьшить количество задержаний на наших границах. Теперь воссоединение семей является следующим вызовом, который мы решаем, и я четко заявляю: мы ограничим воссоединение семей с помощью строгих проверок", – сказал канцлер Австрии.

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Для принятия этого шага Австрийская народная партия не требует согласия партнера по коалиции, "Зеленых". Но другие предложения партии Негаммера – например разрешение на въезд только тем мигрантам, которые способны себя содержать, – требует решения на уровне ЕС.

Австрийское Министерство внутренних дел зафиксировало более 6900 ходатайств об убежище за первые три месяца 2024 года, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время почти половина этих заявлений поступили от несовершеннолетних и связаны с воссоединением семей (в 2023 году таких было 16%). Это накладывается на рост в Австрии детей-мигрантов, которые не владеют немецким языком.

В прошлом году Австрия заинтересовалась предложением Великобритании депортировать часть искателей убежища в третью страну, чтобы уменьшить миграционную нагрузку.