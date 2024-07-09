Представитель НАТО: Путин все еще думает, что время на его стороне

В НАТО заявляют о необходимости поддерживать Украину и после 2025 года, поскольку лидер РФ Владимир Путин все еще думает, что время на его стороне.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне.

Он отметил, что Россия еще 3-4 года способна вести войну в нынешнем темпе, хотя это будет иметь долгосрочные последствия и для ее экономики, и для населения.

"Владимир Путин думает, что время до сих пор на его стороне. Он до сих пор имеет продвижение и ресурсы и думает, что может истощить Украину", – сказал представитель НАТО.

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"Мы не должны недооценивать Россию в этом отношении", – отметил он.

По словам чиновника, россияне все еще могут компенсировать свои военные потери и демонстрируют желание вызывать значительные потери гражданского населения Украины.

"Поэтому мы должны быть готовы поддерживать Украину и после 2025 года. Это не конфликт, который может закончиться вскоре в любой момент. Это может потребовать лет и усилий, чтобы не допустить превосходства России

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переход к долгосрочным обязательствам поддержки Украины со стороны Альянса имеет целью склонить Россию к мирным переговорам.

А в США выразили опасения, что Россия начинает видеть признаки усталости союзников от войны.