CNN: ЦРУ сыграло ключевую роль в договоренности об обмене заключенными с Россией

Центральное разведывательное управление США благодаря многолетним контактам с российской разведкой "сыграло решающую роль" в обмене заключенных, который состоялся 1 августа.

Об этом высокопоставленный чиновник США сообщил CNN на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

По информации телеканала, директор ЦРУ Билл Бернс вместе с другими сотрудниками управления принимали непосредственное участие в переговорах об обмене.

Последнее предложение по обмену разведке России представили "в третьей стране" в конце июня, где присутствовали сотрудники ЦРУ. В начале июля российская сторона сообщила Бернсу, что в целом соглашается на предложение. В середине июля оно было окончательно одобрено.

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Напомним, медиа в последние дни заметили признаки подготовки потенциального крупного обмена заключенными между несколькими западными странами и Россией, а также Беларусью. В частности, речь шла о том, что к такому потенциальному обмену привлечены Соединенные Штаты, Германия, Словения и Великобритания.

В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.

В рамках обмена в Германии освободили офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова, что вызвало разочарование в немецкой прокуратуре.