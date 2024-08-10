Экс-лидер Каталонии говорит, что находится в Бельгии

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, который недавно появился в Барселоне несмотря на выданный ордер на арест, заявил, что уже находится в Бельгии.

Об этом политик написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Пучдемон опубликовал заявление, в котором утверждает, что находится в своем доме в Ватерлоо.

"Я нахожусь в Ватерлоо после нескольких чрезвычайно тяжелых дней. Мы должны проанализировать политическую ситуацию и рассмотреть глубокую причину операции, которая сделала возможным то, что произошло вчера. И я это сделаю", – пишет он.

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Пучдемон раскритиковал "охоту на ведьм", развязанную "против некоторых конкретных людей только потому, что их видели" рядом с ним.

По поводу своего вчерашнего побега бывший лидер Каталонии отметил, что никогда не имел "желания сдаться добровольно или способствовать своему аресту", поскольку убежден, что его преследуют по политическим мотивам, не применяя закон об амнистии.

"Я понимаю причины, по которым Верховный суд одержим желанием держать меня в своих руках, но ни операция, ни реакция политического и полицейского руководства не понятны и не приемлемы", – добавил он.

В пятницу соратники Пучдемона заявили, что он выехал из Испании и отправляется в Бельгию. В то же время в полиции не исключили, что экс-лидер Каталонии может до сих пор находиться в Испании.

Его разыскивают в Испании по подозрению в хищении средств, связанных с референдумом о независимости 2017 года, который испанские суды признали незаконным. Пучдемон заявляет, что голосование было законным, а потому связанные с ним обвинения не имеют под собой никаких оснований.

В четверг Пучдемон появился на мероприятии, организованном партией Junts и произнес короткую речь, но впоследствии исчез. Полиция провела операцию по его поискам, которая не увенчалась успехом.