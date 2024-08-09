Поліція не виключає, що гнаний екслідер Каталонії усе ще в Іспанії

Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон може досі переховуватись в Іспанії, де йому загрожує арешт за звинуваченнями в розтраті коштів, після несподіваної появи на мітингу в Барселоні напередодні.

Про це заявив комісар поліції Каталонії Едуард Саєнт на брифінгу в п’ятницю, 9 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Саєнт пояснив, що Пучдемона вирішили затримати одразу після його виступу в Барселоні, аби уникнути публічної конфронтації, але їм завадила група з близько 50 людей у "солом'яних капелюхах".

"Це була операція, яка не досягла своєї мети – арешту Пучдемона, що можна визначити як помилку, але ми не хотіли виставляти себе дурнями. (Поліція. – Ред.) зробила те, що від них вимагали", – сказав він.

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На питання про можливе місцеперебування екслідера Каталонії Саєнт сказав, що не виключає його можливого переховування в Іспанії.

"Я не виключаю, що ця людина все ще перебуває в Барселоні. У мене немає об'єктивних доказів того, що пан Пучдемон перебуває в Бельгії, я радше думаю, що це те, у що вони хочуть, щоб я повірив, а ми не працюємо з припущеннями, а тим паче із заявами зацікавлених сторін", – додав він.

Перед тим соратники Пучдемона заявили, що він виїхав із Іспанії та вирушає до Бельгії, де останні сім років переховується від іспанського правосуддя. Але журналісти не змогли підтвердити, що екслідер Каталонії справді туди повернувся.

Його розшукують в Іспанії за підозрою в розкраданні коштів, пов'язаних з референдумом про незалежність 2017 року, який іспанські суди визнали незаконним. Пучдемон заявляє, що голосування було законним, а тому пов'язані з ним звинувачення не мають під собою жодних підстав.

Після виступу Пучдемона на мітингу в Барселоні каталонська поліція розпочала операції з його пошуку й арешту, які поки не увічнились успіхом.