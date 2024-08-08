Екслідер Каталонії виступив перед прихильниками у Барселоні попри загрозу арешту

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон з'явився в Барселоні цього четверга, через 2475 днів (майже 7 років) після того, як покинув Іспанію, щоб втекти від іспанського правосуддя після проголошення незалежності регіону 27 жовтня 2017 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє La Vanguardia.

Він з'явився на вулиці Трафальгар, звідки попрямував до Тріумфальної арки, щоб виголосити коротку та емоційну промову перед тисячами громадян, які прийшли його привітати. Він має намір бути присутнім на запланованій на сьогодні інавгурації Сальвадора Ільї як голови женералітату (уряду), і для цього він розпочав марш з кількома прихильниками, які супроводжували його до парламенту.

"Я прийшов сюди, щоб нагадати вам, що ми все ще тут. І ми все ще тут, тому що ми не маємо права здаватися", – сказав Пучдемон зі сцени, маючи на увазі незалежність Каталонії.

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Пучдемон засудив "жорстокі репресії", які "втрутилися в життя наших інститутів". Знаючи, що його можуть відправити до в'язниці за кілька годин, Пучдемон зазначив, що "в країні, де амністії не амністують, ми не хочемо бути", тому що, за його словами, ця країна "має проблеми з демократичним корінням".

Пучдемон визнав ризик свого арешту і фактично зізнався, що не знає, коли знову зустрінеться зі своїми прихильниками: "Сьогодні дехто святкуватиме мій арешт і думатиме, що насмішки нас відлякають. Вони помиляються, ми не дамо себе збентежити".

На Пучдемона поширюється національний ордер на арешт, виданий слідчим суддею Пабло Льяреною, що означає, що він має бути заарештований, як тільки ступить на іспанську територію. Раніше суддя відмовився застосувати закон про амністію до злочину щодо привласнення державних коштів, в якому Пучдемона звинувачують.

Його партія підготувала для нього офіційний прийом під Тріумфальною аркою в Барселоні, неподалік від парламенту. До нього приєдналися інші організації та партії, що виступають за незалежність, такі як Каталонська національна асамблея (ANC), Tmnium Cultural, Consell per la República, Асоціація муніципалітетів за незалежність (AMI), а також CUP і ERC.

Мітинг розпочався біля Тріумфальної арки о дев'ятій ранку, хоча прихильники та політичні групи почали збиратися ще до восьмої.

У понеділок Пучдемон заявив, що планує повернутися до Іспанії на інавгурацію нового глави автономії Сальвадора Ільї, незважаючи на загрозу арешту.

Минулого місяця Верховний суд Іспанії припинив розслідування так званої справи про тероризм стосовно Карлеса Пучдемона.

Це рішення, однак, не впливає на ордер на арешт Пучдемона в іншій справі за звинуваченнями про розтрату коштів і непокору, що передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років.

Їх мав би зняти закон про амністію каталонських сепаратистів, ініційований урядом прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса для отримання підтримки каталонських партій. Але іспанський суд відмовився поширювати його дію на Пучдемона.