В Греции изъяли в грузе бананов кокаин на почти 3 млн евро

В Греции таможенники изъяли около 93 килограммов кокаина в порту северного греческого города Салоники.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Кокаин нашли на судне, которое прибыло из Эквадора в Салоники с грузом бананов. Те должны были быть доставлены французской компанией по суше в Румынию, сообщил Независимый орган Греции по вопросам государственных доходов (IAPR), который наблюдает за таможенными операциями.

Таможенные агенты просветили контейнер рентгеном и обнаружили 80 пакетов внутри охладительного механизма.

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Инспекторы немедленно конфисковали наркотики и контейнер и передали их полиции. Далее будет проведено расследование с целью отслеживания получателей наркотиков.

По оценкам властей, уличная стоимость кокаина составляет более 2,9 миллиона евро.

Несколько дней назад греческие власти конфисковали кокаин стоимостью более 1 миллиона евро в порту Пирей, который был скрыт в морском контейнере для бананов.

В мае греческие власти заявили, что ликвидировали международную преступную группировку, которая переправляла кокаин в морских контейнерах из Латинской Америки в Европу.

Ранее сообщалось, что на юге Италии перехватили крупную партию кокаина, стоимость которого на рынке могла достигать 23 млн евро – это одна из крупнейших находок за последние годы.