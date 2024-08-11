У Греції вилучили у вантажі бананів кокаїн на майже 3 млн євро 

У Греції митники вилучили близько 93 кілограмів кокаїну в порту північного грецького міста Салоніки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Кокаїн знайшли на судні, яке прибуло з Еквадору до Салонік з вантажем бананів. Ті мали бути доставлені французькою компанією суходолом до Румунії, повідомив Незалежний орган Греції з питань державних доходів (IAPR), що наглядає за митними операціями.

Митні агенти просвітили контейнер рентгеном і виявили 80 пакунків всередині охолоджувального механізму.

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Інспектори негайно конфіскували наркотики і контейнер і передали їх поліції. Далі буде проведене розслідування з метою відстеження одержувачів наркотиків.

За оцінками влади, вулична вартість кокаїну становить понад 2,9 мільйона євро.

Кілька днів тому грецька влада конфіскувала кокаїн вартістю понад 1 мільйон євро в порту Пірей, який був прихований в морському контейнері для бананів.

У травні грецька влада заявила, що ліквідувала міжнародне злочинне угруповання, яке переправляло кокаїн у морських контейнерах з Латинської Америки до Європи.

Раніше повідомляли, що на півдні Італії перехопили велику партію кокаїну, вартість якого на ринку могла сягати 23 млн євро – це одна з найбільших знахідок за останні роки.