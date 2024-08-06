В Греции изъяли кокаин на миллион евро, спрятанный в грузе бананов

Греческие власти конфисковали кокаин стоимостью более 1 миллиона евро, который был скрыт в морском контейнере для бананов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану Греции.

Наркотики, изъятые с судна в порту Пирей в понедельник, были найдены с помощью отдела расследований посольства США в Афинах, говорится в заявлении береговой охраны.

Власти обнаружили около 35 кг кокаина в 30 пакетах, спрятанных в системе охлаждения контейнера, который был заполнен партией бананов из Эквадора.

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За последнее десятилетие производство кокаина в Южной Америке резко возросло, а балканские наркоторговцы помогли превратить Европу в крупнейший в мире рынок сбыта этого наркотика.

В мае греческие власти заявили, что ликвидировали международную преступную группировку, которая переправляла кокаин в морских контейнерах из Латинской Америки в Европу.

Через несколько дней они конфисковали более 109 кг кокаина, спрятанного в контейнере с замороженными кальмарами на борту другого судна, которое проходило проверку в порту Пирей.

Прокуратура немецкого города Дюссельдорф в июне объявила об изъятии кокаина на сумму 2,6 млрд евро из контейнеровозов – рекордной по объему партии в Германии – и аресте семерых человек, подозреваемых в причастности к контрабанде наркотика.

Ранее сообщалось, что на юге Италии перехватили крупную партию кокаина, стоимость которого на рынке могла достигать 23 млн евро – это одна из крупнейших находок за последние годы.