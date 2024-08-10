Reuters: Американские войска подверглись атаке в Сирии

Американские войска на северо-востоке Сирии были атакованы беспилотником.

Об этом агентству Reuters рассказал неназванный чиновник, сообщает "Европейская правда".

Это уже второе за последние дни нападение на американские силы на Ближнем Востоке.

Атака произошла на авиабазе Румалин, где дислоцируются американские войска вместе с войсками коалиции.

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По предварительным данным, в результате атаки пострадавших среди американских военных нет.

"Первоначальные сообщения не указывают на какие-либо ранения, однако медицинские экспертизы продолжаются. Сейчас мы проводим оценку ущерба", – сказал американский чиновник об атаке в Сирии.

Напомним, в понедельник произошло нападение на американские силы в Ираке со стороны поддерживаемой Ираном группировки боевиков, в результате которого были ранены семь военнослужащих.