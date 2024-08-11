Президент Сербии назвал массовые антилитиевые протесты частью гибридной войны

Президент Сербии Александар Вучич обвинил демонстрантов, выступивших против проекта по добыче лития, в том, что они являются частью поддерживаемой Западом гибридной войны против его правительства.

Заявление Вучича приводит агентство АР, пишет "Европейская правда".

Во время одной из крупнейших акций протеста за последние годы десятки тысяч людей вышли в субботу на улицы в Белграде против добычи лития в Сербии. Это произошло, несмотря на предупреждения официальных лиц о якобы заговоре с целью свержения Вучича и его правительства. Среди прочего, протестующие пытались заблокировать железнодорожные станции и автомагистраль.

Вучич заявил журналистам в воскресенье, что хотя основная акция протеста была проведена демократическим путем, блокирование движения на автомагистрали стало "террором меньшинства над большинством".

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"Это часть гибридного подхода, направленного на свержение правительства", – сказал Вучич журналистам.

"Мы знали все в деталях. Вы думаете, что вы кого-то удивили... мы всегда были сдержанны, без насилия мы обеспечивали порядок в стране, без проблем", – добавил он.

На прошлой неделе Вучич заявил, что российские спецслужбы сообщили ему, что в Сербии готовятся "массовые беспорядки и переворот". Готовят их якобы неназванные западные государства, желающие отстранить его от власти.

Чиновники и подконтрольные государству СМИ развернули масштабную кампанию против субботнего митинга, сравнивая его с протестами на Майдане в Киеве.

Демонстрация в субботу состоялась после недель протестов в десятках городов по всей Сербии против правительственного плана разрешить добычу лития в богатой сельскохозяйственными угодьями долине на западе страны.

Этот план был отменен в 2022 году после крупных демонстраций, которые включали блокирование ключевых мостов и дорог. Но в прошлом месяце он был возрожден и получил толчок в предварительном соглашении о "критическом сырье", подписанном правительством Вучича с Европейским Союзом.

В то время как правительство настаивает на том, что добыча лития является возможностью для экономического развития, критики говорят, что она нанесет непоправимое загрязнение долине Ядар, а также ее важным запасам подземных вод и сельскохозяйственным угодьям.

В воскресенье Вучич заявил, что в течение следующих двух лет добыча лития не будет осуществляться, пока не будут изучены все риски, очевидно, пытаясь успокоить критиков.

Он также предложил провести референдум по этому вопросу, что вряд ли будет рассматриваться защитниками окружающей среды ввиду того, что Вучич имеет историю фальсификации голосов в свою пользу.