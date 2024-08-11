Десятки тысяч людей протестовали в Белграде против крупного литиевого проекта

Десятки тысяч людей протестовали в субботу в центре Белграда, требуя остановить литиевый проект Rio Tinto в западной Сербии из-за экологических предостережений.

О протесте сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Протестующие заполнили улицы сербской столицы, размахивая сербскими флагами и скандируя "Вы не будете копать" и "Rio Tinto, вон из Сербии!".

🇷🇸 In Belgrad, Serbien, gab es gestern einen großen Protest gegen das #Lithium-Bergbauprojekt von Rio Tinto und #BlackRock. 👍🏻 pic.twitter.com/r6Ec47VcC8 Реклама: August 11, 2024

Чиновники заявили, что протесты являются политически мотивированными и имеют целью свергнуть президента Александара Вучича и его правительство.

Златко Коканович, лидер протеста и фермер из региона Ядар, где планируется строительство шахты, призвал протестующих заблокировать два крупных железнодорожных вокзала в Белграде.

В прошлом месяце Сербия возобновила лицензию компании Rio Tinto на разработку крупнейшего в Европе литиевого рудника. Это произошло через два года после того, как предыдущее правительство остановило процесс из-за беспокойства экологических групп.

Это решение вызвало общенациональные протесты в городах по всей Сербии. Протестующие установили правительству крайний срок для запрета разведки и добычи лития, который истек в субботу.

В пятницу президент Вучич заявил, что власти получили информацию из России о том, что в Сербии планируется государственный переворот.

Литиевый проект Jadar стоимостью $2,4 млрд может покрыть 90% текущих потребностей Европы в литии и сделать Rio Tinto одним из ведущих мировых производителей лития.

Литий является ключевым компонентом аккумуляторов для электромобилей и мобильных устройств.

Чиновники говорят, что литиевая шахта будет стимулировать экономику Сербии, но экологи говорят, что плата за это будет слишком высокой.

19 июля президент Вучич, канцлер Германии Олаф Шольц и комиссар ЕС по вопросам энергетики Марош Шефчович подписали соглашение, которое предоставит производителям из стран-членов ЕС доступ к сырью, добываемому в Сербии, включая литий. Соглашение призвано уменьшить зависимость ЕС от импорта из Америки и Азии.