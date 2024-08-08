Глава МИД Финляндии: Граница с РФ останется закрытой

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что КПП на границе с Россией в ближайшее время не откроют.

Об этом она сказала в комментарии Yle.

Она отвечала на вопрос о возможном открытии границы.

"Пока что граница (с Россией) останется закрытой", – отметила глава внешнеполитического ведомства.

Реклама:

При этом Валтонен предположила, что этот вопрос, вероятно, может быть снова рассмотрен осенью.

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо также заявлял, что не видит предпосылок для открытия границы.

Но перед этим он заявлял, что границу Финляндии с РФ можно будет попробовать частично открыть, когда будет принят закон о выдворении.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.