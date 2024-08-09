Байден разочарован антидемократическими действиями правительства Грузии

Президент США Джо Байден заявил, что разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства.

Об этом он написал в письме к грузинскому президенту Саломе Зурабишвили, которое она выложила на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Президент США направил свое письмо по случаю 16-й годовщины российского вторжения в Грузию.

"Я разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства, примером которых является закон в кремлевском стиле об "иностранных агентах" и ложные заявления грузинских чиновников, противоречащие нормам членства в ЕС и НАТО", – заявил Джо Байден.

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Несмотря на эти шаги грузинского правительства, отметил президент США, Соединенные Штаты остаются преданными грузинскому народу и его евроатлантическим стремлениям.

"Я также хотел бы отметить четкую волю грузинского народа, который продолжает заявлять о своих евроатлантических стремлениях. Соединенные Штаты приветствуют непоколебимую приверженность народа Грузии демократическому будущему, в котором гражданское общество играет активную роль в формулировании различных взглядов и мнений", – подчеркнул Байден.

Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, добавил также он.

Напомним, 31 июля Госдеп США объявил, что Соединенные Штаты приостанавливают помощь для правительства Грузии на более 95 млн долларов из-за ее антизападного разворота.

Также ранее США заявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

Оппозиционная к грузинскому правительству Зурабишвили отметила, что "строгие и четкие" заявления со стороны США в ответ на действия грузинского правительства не являются странными.