Байден разочарован антидемократическими действиями правительства Грузии
Президент США Джо Байден заявил, что разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства.
Об этом он написал в письме к грузинскому президенту Саломе Зурабишвили, которое она выложила на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".
Президент США направил свое письмо по случаю 16-й годовщины российского вторжения в Грузию.
"Я разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства, примером которых является закон в кремлевском стиле об "иностранных агентах" и ложные заявления грузинских чиновников, противоречащие нормам членства в ЕС и НАТО", – заявил Джо Байден.
Несмотря на эти шаги грузинского правительства, отметил президент США, Соединенные Штаты остаются преданными грузинскому народу и его евроатлантическим стремлениям.
"Я также хотел бы отметить четкую волю грузинского народа, который продолжает заявлять о своих евроатлантических стремлениях. Соединенные Штаты приветствуют непоколебимую приверженность народа Грузии демократическому будущему, в котором гражданское общество играет активную роль в формулировании различных взглядов и мнений", – подчеркнул Байден.
Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, добавил также он.
Напомним, 31 июля Госдеп США объявил, что Соединенные Штаты приостанавливают помощь для правительства Грузии на более 95 млн долларов из-за ее антизападного разворота.
Также ранее США заявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.
Оппозиционная к грузинскому правительству Зурабишвили отметила, что "строгие и четкие" заявления со стороны США в ответ на действия грузинского правительства не являются странными.