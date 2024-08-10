До МЗС Білорусі викликали представницю Україні після заяви Лукашенка про "повітряні цілі"

До Міністерства закордонних справ Білорусі викликали тимчасову повірену у справах України в країні Ольгу Тимуш після того, як самопроголошений президент Александр Лукашенко заявив, що військові збивали "повітряні цілі з України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це поінформувало білоруське державне агентство БЕЛТА.

Як зазначено, українському дипломату було заявлено "рішучий протест".

Також білоруська сторона передала відповідну ноту "у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених з території України".

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При цьому у білоруському зовнішньополітичному відомстві додали, що можуть "порушити питання про доцільність подальшої присутності в Мінську диппредставництва України".

Раніше Лукашенко заявив, що військові ввечері у п’ятницю збили над територією Білорусі "повітряні цілі з України".

Нагадаємо, цього тижня ЄС запровадив нові персональні санкції проти Білорусі за внутрішні репресії та нагадав про її роль у війні РФ проти України.

Британія, США і Канада також оголосили санкції до річниці сфальсифікованих виборів 2020 року.