До МЗС Білорусі викликали представницю Україні після заяви Лукашенка про "повітряні цілі"
До Міністерства закордонних справ Білорусі викликали тимчасову повірену у справах України в країні Ольгу Тимуш після того, як самопроголошений президент Александр Лукашенко заявив, що військові збивали "повітряні цілі з України".
Як повідомляє "Європейська правда", про це поінформувало білоруське державне агентство БЕЛТА.
Як зазначено, українському дипломату було заявлено "рішучий протест".
Також білоруська сторона передала відповідну ноту "у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених з території України".
При цьому у білоруському зовнішньополітичному відомстві додали, що можуть "порушити питання про доцільність подальшої присутності в Мінську диппредставництва України".
Раніше Лукашенко заявив, що військові ввечері у п’ятницю збили над територією Білорусі "повітряні цілі з України".
Нагадаємо, цього тижня ЄС запровадив нові персональні санкції проти Білорусі за внутрішні репресії та нагадав про її роль у війні РФ проти України.
Британія, США і Канада також оголосили санкції до річниці сфальсифікованих виборів 2020 року.