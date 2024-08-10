Лукашенко заявив про знищення "повітряних цілей з України" над територією Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що військові ввечері у п’ятницю збили над територією Білорусі "повітряні цілі з України".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує державне інформаційне агентство "БЕЛТА".

Лукашенко заявив, що приблизно о 18:10 білоруські сили ППО перейшли у підвищену готовність.

"Справа у тому, що – ми підозрюємо, вже не вперше – Збройні сили України порушили усі правила поведінки і порушили повітряний простір Республіки Білорусь", – заявив Александр Лукашенко, додавши, що йдеться про Костюковичський район.

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Костюковичський район межує не з Україною, а з Брянською областю РФ, приблизно за 90-100 км на північ від української Чернігівщини.

За словами Лукашенка, о 19:04 над територією Білорусі на висоті 1,5 км і дальності 6,5 км збили "декілька цілей" і зараз військові продовжують шукати збиті апарати.

"Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України… Інші цілі були передані РФ, за інформацією Генштабу Росії і командувача цього напрямку ППО Росії, ці цілі уразили під Ярославлем", – заявив Лукашенко.

Він продовжив, що доручив військовим "вжити належних заходів" для захисту території Білорусі.

"Навіщо це Україні, я не розумію. Нам треба розібратися. Але ми, як я казав, довели до них інформацію, що будь-які провокації не залишаться без відповіді", – додав Александр Лукашенко.

Нагадаємо, цього тижня ЄС запровадив нові персональні санкції проти Білорусі за внутрішні репресії та нагадав про її роль у війні РФ проти України.

Британія, США і Канада також оголосили санкції до річниці сфальсифікованих виборів 2020 року.