В Польше хотят создать беспилотные войска в вооруженных силах

В Польше заявили, что создание беспилотных войск, которые будут включать воздушные, наземные, надводные и подводные дроны, является одной из важнейших задач по трансформации вооруженных сил страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует RMF24.

Косиняк-Камыш рассказал о трансформации польской армии, которая связана с российским вторжением в Украину.

Министр обороны подчеркнул, что Польша должна быть готова "ко всем сценариям, поэтому происходит трансформация польской армии".

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Он назвал беспилотники "вызовом современности".

"И мы его принимаем. Трансформация ускоряется – она не начинается сегодня и не заканчивается завтра. Это непрерывный процесс, который должен продолжаться. Это мера нашей ответственности, ответственности общества", – отметил глава Минобороны.

Ранее в Министерстве обороны Польши заявили, что 2025 год станет прорывным для вооруженных сил страны, поскольку планируется ввести самый высокий бюджет расходов на оборону в истории.

Напомним, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник, 13 августа, подписал с американской компанией Boeing контракт на закупку 96 вертолетов AH-64E Guardian Apache для польской армии.

Это уже второй крупный оружейный контракт, который Польша подписала за последние дни. Накануне подписали контракт на производство 48 пусковых установок M903 для систем противоракетной обороны Patriot стоимостью более 1,2 млрд долларов.