У Польщі хочуть створити безпілотні війська у Збройних силах

У Польщі заявили, що створення безпілотних військ, які включатимуть повітряні, наземні, надводні та підводні дрони, є одним з найважливіших завдань з трансформації Збройних сил країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, якого цитує RMF24.

Косіняк-Камиш розповів про трансформацію польської армії, яка пов'язана з російським вторгненням в Україну.

Міністр оборони підкреслив, що Польща повинна бути готовою "до всіх сценаріїв, тому відбувається трансформація польської армії".

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Він назвав безпілотники "викликом сучасності".

"І ми його приймаємо. Трансформація прискорюється – вона не починається сьогодні і не закінчується завтра. Це безперервний процес, який повинен тривати. Це міра нашої відповідальності, відповідальності суспільства", – зазначив очільник Міноборони.

Раніше у Міністерстві оборони Польщі заявили, що 2025 рік стане проривним для збройних сил країни, оскільки планується запровадити найвищий бюджет витрат на оборону в історії.

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у вівторок, 13 серпня, підписав з американською компанією Boeing контракт на закупівлю 96 гелікоптерів AH-64E Guardian Apache для польської армії.

Це вже другий великий збройовий контракт, який Польща підписала за останні дні. Напередодні підписали контракт на виробництво 48 пускових установок M903 для систем протиракетної оборони Patriot вартістю понад 1,2 мільярда доларів.