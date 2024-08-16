ЕС предостерег власти Косово от открытия моста, разделяющего сербов и албанцев

В Европейском Союзе призывают власти частично признанного Косово не открывать мост через реку Ибар в городе Митровица на севере, который разделяет сербское и албанское население.

Об этом представитель ЕС сообщил в комментарии порталу BIRN, пишет "Европейская правда".

По словам представителя Евросоюза, Брюссель планирует включить вопрос моста в Митровице в повестку дня следующей встречи в рамках косовско-сербского диалога по примирению, но ее дата еще не определена.

"Открытие моста – это вопрос диалога, несмотря на то, что правительство Косово действует в противоположном направлении", – подчеркнул спикер.

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"Вместе с нашими международными партнерами, в частности НАТО и KFOR (силы НАТО в Косово. – Ред.), мы выступаем против действий, направленных на изменение текущего статуса моста без предварительной координации и согласования в рамках диалога", – добавил он.

В последние недели косовские власти активно говорят о возможном открытии моста через Митровицу и наблюдают за строительными работами в том районе. Косовские сербы решительно выступают против этого, ссылаясь на угрозу своей безопасности.

Мост, который разделяет сербскую и албанскую общины Митровицы, был местом частых столкновений после войны 1999 года между сербскими силами и этническим албанским большинством Косово. Сейчас там ведут патрулирование силы KFOR.

Против его открытия Приштину публично предостерегали в НАТО. А Франция дополнительно осудила "односторонние действия" косовских властей.

Враждебность между Косово и Сербией сохраняется со времен войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

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