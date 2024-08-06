НАТО предостерег Косово от открытия моста через реку, разделяющую сербов и албанцев

Силы НАТО в Косово (KFOR) во вторник, 6 августа, предостерегли косовские власти от попыток повторно открыть мост в городе Митровица через реку Ибар, которая разделяет сербов и этнических албанцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В KFOR заявили, что "без колебаний" вмешаются, если власти Косово продолжат воплощать потенциальные планы по открытию моста в Митровице и это может "повлиять на среду безопасности и региональную стабильность".

"Подразделения KFOR поддерживают постоянное, фиксированное присутствие на мосту и продолжают осуществлять регулярное патрулирование прилегающих территорий для обеспечения стабильности и безопасности на благо всех местных общин", – говорится в заявлении контингента.

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Это заявление НАТО опубликовал после недавнего визита в Митровицу членов косовского правительства, в котором доминируют этнические албанцы, и на фоне все более частых призывов Приштины к открытию моста через Ибар.

Мост, который разделяет сербскую и албанскую общины Митровицы, был местом частых столкновений после войны 1999 года между сербскими силами и этническим албанским большинством Косово. Сейчас там ведут патрулирование силы KFOR.

Накануне стало известно, что власти Косово закрыли по меньшей мере девять отделений сербской почты вблизи северной границы. Это вызвало острую реакцию сербских властей.

Враждебность между Косово и Сербией сохраняется со времен войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

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