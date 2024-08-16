ЄС застеріг владу Косова від відкриття мосту, що розділяє сербів та албанців

У Європейському Союзі закликають владу частково визнаного Косова не відкривати міст через річку Ібар у місті Митровиця на півночі, який розділяє сербське та албанське населення.

Про це представник ЄС повідомив у коментарі порталу BIRN, пише "Європейська правда".

За словами представника Євросоюзу, Брюссель планує включити питання мосту в Митровиці до порядку денного наступної зустрічі в межах косовсько-сербського діалогу з примирення, але її дата ще не визначена.

"Відкриття мосту – це питання діалогу, незважаючи на те, що уряд Косова діє в протилежному напрямку", – підкреслив речник.

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"Разом із нашими міжнародними партнерами, зокрема НАТО і KFOR (сили НАТО в Косові. – Ред.), ми виступаємо проти дій, спрямованих на зміну поточного статусу мосту без попередньої координації та узгодження в межах діалогу", – додав він.

В останні тижні косовська влада активно говорить про можливе відкриття мосту через Митровицю й наглядає за будівельними роботами в тому районі. Косовські серби рішуче виступають проти цього, посилаючись на загрозу своїй безпеці.

Міст, який розділяє сербську та албанську громади Митровиці, був місцем частих зіткнень після війни 1999 року між сербськими силами й етнічною албанською більшістю Косова. Нині там ведуть патрулювання сили KFOR.

Проти його відкриття Приштину публічно застерігали в НАТО. А Франція додатково засудила "односторонні дії" косовської влади.

Ворожість між Косовом і Сербією зберігається з часів війни між сербськими військами і етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

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