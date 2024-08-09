Франция предостерегла Косово от "эскалации напряженности" с Сербией

Министерство иностранных дел Франции в пятницу, 9 августа, призвало власти частично признанного Косова прекратить "односторонние действия", которые могут способствовать росту напряженности в отношениях с сербами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении, опубликованном на сайте французского МИД, ведомство "решительно осуждает увеличение количества односторонних действий со стороны косовских властей на севере страны, которые влияют на повседневную жизнь сербской общины".

"Эти действия ставят под угрозу усилия по нормализации отношений с Сербией, которые являются необходимым условием для реализации европейских перспектив обеих стран. Франция призывает власти Косова воздержаться от любых новых односторонних действий, которые бы снова способствовали эскалации напряженности", – добавили там.

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Французское Министерство иностранных дел не уточнило, о каких действиях идет речь.

В то же время в последние дни стало известно о закрытии отделений сербского почтового оператора на севере Косова, где проживает большинство сербского населения, через которые Белград платит социальную помощь и помогает с оформлением сербских документов.

А миротворческие силы НАТО (KFOR) предупредили накануне, что вмешаются, если Косово попытается снова открыть мост, разделяющий сербскую и албанскую общины в городе Митровица.

Враждебность между Косовом и Сербией сохраняется со времен войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

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