Немецкий город решил "помиловать" часть голубей, которым должны были свернуть шеи

Часть городских голубей немецкого города Лимбург не будут убивать, как планировалось.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Вместо этого птиц перевезут в приют в Баварии, объявили в городе.

Приют предложил забрать 200 голубей "и отпустить их жить далеко, чтобы они не прилетели обратно в Лимбург".

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В ноябре 2023 года город решил сократить количество голубей, убив около 400 птиц путем скручивания им шеи. На референдуме жители Лимбурга также проголосовали за реализацию этого плана.

Однако, как сообщили в мэрии, город получил ряд жалоб со всей Германии. Некоторые также угрожали политикам, в том числе мэру Мариусу Гану.

Ган приветствует идею размещения голубей в приюте для животных. "Мы с радостью примем это предложение как гораздо более мягкий вариант, чем их убийство", – сказал он.

Тем временем перед городом Лимбург стоит новая задача: он должен отловить голубей и заботиться о них в соответствии с видом, пока их не перевезут. Переезд в приют для животных состоится за две-три поездки. Сейчас город ищет волонтеров, которые помогут отлавливать голубей.

Мэр Ган надеется, что предложение приюта вдохновит других людей завести голубей. Таким образом, "желаемой численности популяции в идеале можно достичь, не убивая ни одного голубя", – говорится в заявлении городских властей.