В Словении начала работать первая в истории незрячая посол Британии

Новый посол Великобритании в Словении Виктория Гаррисон 13 августа вручила верительные грамоты президенту республики Наташе Пирц Мусар – британский дипломат стала первым полностью незрячим послом Лондона за рубежом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1.

Гаррисон прибыла на церемонию вручения верительных грамот вместе со своей собакой-поводырем, золотистым ретривером Отто.

Danes sem kot britanska veleposlanica predala akreditive predsednici Republike Slovenije @nmusar. Pogovarjali sva se o tesnih dvostranskih odnosih med UK in Slovenijo. Z mano je bil tudi Otto, prvi pes vodnik, ki spremlja britanskega veleposlanika. @UKinSlovenia 🇬🇧🇸🇮 pic.twitter.com/BRG7z9GOAN Реклама: August 13, 2024

В заявлении для СМИ Гаррисон подчеркнула, что отношения между Словенией и Соединенным Королевством крепки, и что есть много вещей, на которые две страны могут опираться.

"В соответствии с приоритетами нового министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, я хочу сосредоточиться на сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, как на двусторонней основе, так и в альянсе НАТО, на более тесном сотрудничестве в вопросах изменения климата и энергетической безопасности, и на экономическом росте", – подчеркнула она.

Гаррисон говорит на словенском, и она также говорила на словенском во время вручения верительных грамот. Она отметила, что с нетерпением ждёт дальнейшего развития прочных связей между двумя странами.

"Моя собака-поводырь Отто также рад быть здесь, поскольку он является первой собакой-поводырем, сопровождающей британского посла в любой точке мира", – сказала Гаррисон.

"Мы с нетерпением ждём возможности посетить все уголки Словении вместе", – добавила она.

Виктория Гаррисон родилась с нормальным зрением, однако в подростковом возрасте её зрение постоянно ухудшалось. После университета она окончательно перестала видеть.

В 1997 году Виктория получила постоянную должность в Министерстве иностранных дел, став первым человеком с заявленной инвалидностью, который там работает. На тот момент в ведомстве не было других людей с серьезными недостатками. Прошло шесть месяцев, прежде чем Виктория получила компьютер, которым могла пользоваться на работе.

Она работала на зарубежных должностях в Хельсинки и Сараеве, хотя звучали скептические комментарии, что она не сможет выучить иностранный язык из-за того, что незрячая.

Прежде чем приступить к работе в Словении в августе, Гаррисон рассказала BBC, что ее инвалидность может помочь наладить отношения с влиятельными людьми во всем мире.