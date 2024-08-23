Правительство Испании – под угрозой из-за конфликта с каталонскими сепаратистами

Правительство Испании может столкнуться с нестабильностью на фоне спора с каталонской партией ERC, выступающей за независимость региона от Испании.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

ERC требует от премьер-министра Педро Санчеса разъяснить положения о создании каталонского налогового агентства. В противном случае политсила угрожает заблокировать принятие бюджета на 2025 год.

Предупреждение от ERC поступило после того, как министр финансов Мария Хесус Монтеро отвергла любое положение о создании каталонского налогового агентства с полными полномочиями, как это есть в Стране Басков и Наварре, которое содержалось в соглашении, ставшем ключевым для утверждения Сальвадора Ильи от Социалистической партии в качестве следующего регионального главыКаталонии.

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Эти высказывания вызвали гнев каталонских сепаратистов, чьи семь депутатов в испанском парламенте имеют решающее значение для сохранения большинства и стабильности коалиции.

"Это не экономическое соглашение и не стандартная реформа финансовой системы. Тот, кто говорит обратное, лжет", – заявила Монтеро в среду.

В то же время она признала, что соглашение предусматривает особую систему финансирования Каталонии, хотя и не объяснила, что означает термин "особое финансирование".

"Если социалисты не сдержат своего слова, ERC не поддержит ни одной их инициативы. Или им (социалистам. – Ред.) придется искать альтернативное большинство, или Педро Санчесу придется назначить выборы", – заявила в видеообращении Ракель Санс, пресс-секретарь ERC.

Она добавила, что министр Монтеро была "полностью осведомлена" о подписанных соглашениях, которые позволили Ильи стать главой Каталонии.

Угрозы ERC прозвучали за два месяца до того, как правительство представит проект национального бюджета на 2025 год.

Тем временем оппозиционная правая Народная партия сделала строгое предупреждение правительству Санчеса, заявив, что оно может открыть опасный ящик Пандоры "фискальной несправедливости" в Испании.

Хуан Браво, заместитель секретаря политсилы по экономике, предупредил, что "фискальная независимость" Каталонии может означать потерю финансирования для остальных 16 автономных сообществ страны, которое оценивается в сумму от 6 до 13 млрд евро.

"Граждане должны осознать, что мы находимся в ситуации, когда услуги будут потеряны, и они заплатят своими налогами ту цену, которая нужна Санчесу, чтобы оставаться премьером", – сказал Браво.

Соглашение между социалистами и ERC предусматривало, что Каталония получит автономное право собирать и распоряжаться налогами. Это противоречит фискальной системе Испании, в которой центральные органы власти перераспределяют сборы между регионами.

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