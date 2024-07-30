В Каталонії сепаратистська партія погодилася сформувати уряд з політсилою прем'єра Іспанії

Пронезалежницька партія ERC попередньо погодилася формувати регіональний уряд із соціалістами прем'єр-міністра Педро Санчеса, що вкрай важливо для останніх.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Керівництво поміркованої пронезалежницької партії Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) початково погодилося підтримати соціалістичну партію для формування регіонального уряду у Каталонії.

Про такі результати оголосив речник політсили після внутрішньопартійного голосування.

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Підтримка ERC дуже важлива для соціалістів Педро Санчеса, які на регіональних виборах у травні набрали найбільше голосів, але недостатньо для більшості.

Соціалісти, яких у Каталонії очолює Сальвадор Ілья, здобули 42 зі 135 мандатів, а їхні традиційні коаліційні партнери з крайніх лівих Sumar – шість, тоді як ERC здобула 20 мандатів.

Для формування регіонального уряду потрібно, щоб у першому голосуванні його підтримали щонайменш 68 місцевих депутатів.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії попросили оцінити закон про амністію каталонських сепаратистів.

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