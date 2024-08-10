Новий президент Каталонії офіційно склав присягу

В Іспанії представник Соціалістичної партії Сальвадор Ілья був інавгурований на посаду президента регіонального уряду Каталонії під час церемонії в урядовому палаці в Барселоні в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

На початку церемонії інавгурації Ілья висловив примирливе ставлення до своїх попередників-сепаратистів.

"Я не сумніваюся, що всі попередні президенти вступали на посаду з найкращими намірами зробити Каталонію кращою країною", – сказав він.

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Інавгурація Ільї відбулася всього через два дні після того, як лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон, на якого видано ордер на арешт, виступив з промовою в центрі Барселони.

Потім він втік, незважаючи на значну присутність поліції Згодом Пучдемон оголосив, що він повернувся до Бельгії, де він в основному проживає з моменту своєї першої втечі в 2017 році.

Хоча для каталонських сепаратистів була оголошена амністія, вона не поширюється на Пучдемона, оскільки він проходить у справі за звинуваченнями про розтрату коштів і непокору, що, чрез на думку Верховного суду Іспанії, на Пучдемона не поширюється дія закону про амністію.

Ілья закликав іспанську судову владу застосувати закон про амністію щодо каталонських сепаратистів, включаючи Пучдемона, "швидко, оперативно і без виправдань".

Регіональний парламент Каталонії ввечері в четвер, 8 серпня, обрав президентом регіону Сальвадора Ілью – представника Соціалістичної робітничої партії Іспанії, яку очолює іспанський прем’єр Педро Санчес.