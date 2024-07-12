Канаде нужно еще 8 лет на достижение нужного уровня оборонных расходов НАТО

Канада собирается достичь нужного для стран-членов НАТО показателя оборонных расходов в 2% от ВВП к 2032 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Минобороны страны отметило, что Канада будет инвестировать в "правильное сочетание дополнительных возможностей", изложенных в апрельском обновлении оборонной политики, чтобы достичь целевого показателя в 2% к 2032 году.

Сейчас Оттава тратит на оборону около 1,4% ВВП, а в апрельском обновлении оборонной политики объявила о планах увеличить военные расходы до 1,76% ВВП к 2030 году.

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"Продолжая такие инвестиции, Канада полностью рассчитывает достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП к 2032 году", – сказал премьер Трюдо на саммите НАТО в Вашингтоне.

Оттава находится под давлением Вашингтона с требованием увеличить расходы на оборону. В мае сенаторы США обратились к Трюдо с письмом, в котором призвали его еще больше увеличить расходы на оборону.

В то же время на этой неделе спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон обвинил Канаду в том, что она "сидит на хвосте у Америки".

Сам Трюдо на саммите НАТО заявил, что Оттава участвовала во всех инициативах НАТО и делала все возможное, что, по его словам, "не всегда отражается в грубых математических расчетах, к которым очень быстро обращаются некоторые люди".

"Канада сосредоточилась на эффективном использовании своих ресурсов, а не на каких-то номинальных целях, которые легко попадают в заголовки газет и бухгалтерскую отчетность, но на самом деле не делают нас автоматически безопаснее", – добавил он.

На днях министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что члены НАТО должны превысить целевой показатель Альянса, который предусматривает выделение 2% ВВП на военные расходы.

В 2014 году члены НАТО согласились на целевой показатель оборонных расходов в 2% от ВВП. В этом году 23 из 32 стран Альянса достигнут этого уровня.

Ранее сообщалось, что за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону. Генсек НАТО говорил о более 20 странах, чей вклад достиг целевого показателя.

В июне глава Минобороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава надеется выполнить обязательства НАТО по военным расходам на уровне 2% ВВП к 2030 году.