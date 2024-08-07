Польша потратит миллиарды злотых на реформу системы гражданской защиты

Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк анонсировал завершение разработки нового законопроекта, призванного реформировать систему гражданской защиты страны, учитывая вызовы полномасштабной агрессии России против Украины.

Об этом он сказал в эфире "Польского радио", сообщает "Европейская правда".

По словам Семоняка, в польском МВД, Министерстве обороны и Министерстве финансов "очень интенсивно работают" над тем, чтобы уже в четверг, 8 августа, завершить разработку над документом и передать на рассмотрение правительства.

Он добавил, что проект "является революционным, он меняет систему гражданской защиты" и "влечет за собой многомиллиардные расходы".

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"Здесь нужно хорошо отработать все детали. Есть еще местные органы власти, потому что мы хотим, чтобы местные органы власти очень активно участвовали в этой системе, поэтому у них есть много вопросов, много ожиданий", – подчеркнул глава МВД Польши.

Правительство Польши еще в марте анонсировало подготовку реформы гражданской защиты, которая имеет целью создать новые процедуры, а также процессы оповещения о чрезвычайных ситуациях и механизмы управления кризисными ситуациями.

Она также будет предусматривать активное участие органов местной власти, которые должны будут разработать планы эвакуации гражданского населения и составить перечень объектов культурного наследия, а также сил и средств, которые могут быть использованы для проведения операций.

Толчком для этого в частности стал анализ, согласно которому адекватными укрытиями в случае чрезвычайной ситуации были бы обеспечены лишь 4% поляков.

На этом фоне мэр Варшавы Рафал Тшасковский обещал инвестировать 27 миллионов евро в подготовку гражданских, улучшение существующих укрытий и оборудование новых.