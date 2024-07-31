В Литве проверят, почему люди не получили оповещений перед разрушительной бурей

Министерство внутренних дел Литвы инициирует расследование по поводу того, почему люди не получили предупреждений об опасности перед мощной бурей, которая накрыла страну в воскресенье и нанесла большой ущерб.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В среду министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что распорядилась провести официальное расследование относительно отсутствия извещений для жителей страны об угрозе.

Целью расследования будет выяснение обстоятельств, почему службы чрезвычайных ситуаций не запустили систему раннего оповещения, и не было ли это следствием халатности или проявлением проблем в организации работы.

Реклама:

"Системы оповещения населения должны работать безупречно, и все ответственные органы должны четко знать свои задачи и сферу ответственности. Мы должны извлечь уроки из этой ситуации и сделать все, чтобы больше такого не повторилось", – заявила Билотайте после встречи с руководителем пожарно-спасательной службы PAGD.

В Метеорологическом ведомстве Литвы говорят, что PAGD имела информацию о приближении сильной бури. В то же время в службе утверждают, что не запустили систему оповещения населения, потому что прогноз погоды не указывал на что-то чрезвычайное.

Напомним, ураган редкой силы накрыл север Польши и страны Балтии в воскресенье, нанеся немалый ущерб и вызвав гибель пяти человек – четырех в Польше и одного человека в Литве.

Сразу после бури в Литве без света остались около 300 000 человек. Местами полностью исчезла мобильная связь и люди жалуются, что никак не могли связаться со спасательными службами.

Многим свет вернули относительно быстро, в частности в городах и густонаселенных районах, однако десятки тысяч до сих пор без электроснабжения. Оператор электросети ESО признал, что полностью восстановить электроснабжение удастся не раньше субботы.