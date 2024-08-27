Французские левые отказались от новых консультаций с Макроном по назначению правительства

Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор и национальный секретарь партии "Экологисты" Марин Тонделье объявили о своем отказе от встречи с президентом Эмманюэлем Макроном, после того как тот официально исключил возможность назначения левого правительства.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Приглашенный Макроном в этот вторник на новый раунд консультаций по кандидатуре премьер-министра вместе с экологами и коммунистами Оливье Фор объявил, что не придет на них.

"Я отказываюсь быть соучастником пародии на демократию", – заявил он, подчеркнув, что не хочет делать социалистов "помощниками макронства, которое подходит к концу".

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Марин Тонделье также решила не участвовать в новых консультациях с Макроном.

"Мы больше не собираемся с ним (Макроном. – Ред.) встречаться, чтобы он мог воплощать свои фантазии главного тренера", – сказала она.

В свою очередь Люси Касте, кандидатуру которой на должность премьер-министра отклонил Макрон, также объявила об отказе от новых консультаций.

"Мы будем готовы к дискуссиям, если речь будет идти об обсуждении модальностей совместного существования", – отметила она.

Напомним, Макрон начал консультации с политическими партиями по назначению премьера 23 августа.

Ни одна партийная группа не имеет достаточного количества мест для абсолютного большинства в Национальной ассамблее (289 голосов).

По конституции Макрон не может распустить парламент до следующего лета, поэтому аналитики считают, что он, скорее всего, назначит премьер-министром кого-то, кто имел бы лучшие шансы найти общий язык между партиями.

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