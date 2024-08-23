Макрон начал консультации с политическими партиями по поводу нового премьера

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу встретился с лидерами левых сил, начиная переговоры с целью сформировать следующее правительство после июльских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Левый четырехпартийный "Новый народный фронт" хочет, чтобы премьер-министром стала малоизвестная госслужащая Люси Касте. Однако 37-летняя экономистка считается маловероятным кандидатом на должность премьер-министра от президента.

Елисейский дворец заявил накануне пятничных переговоров, что Макрон "на стороне французов" и "воли их голоса". По словам президентских чиновников, премьер-министру необходимо большое и стабильное большинство, чтобы он не был свергнут первым же вотумом недоверия.

Реклама:

Прибыв на переговоры с президентом, Касте заявила, что лидеры левых сил пришли, чтобы напомнить Макрону об "уважении к результатам выборов" и необходимости "вывести страну из паралича, в который она погрузилась".

Если же Макрон решит назначить другого премьер-министра, Касте предупредила, что это будет сигналом того, что он не прислушался к требованиям избирателей о смене политического курса.

После переговоров с левым альянсом Макрон встретится с партиями, входящими в его собственный альянс, а затем с лидерами правых республиканцев.

В понедельник он поговорит с лидерами ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жорданом Барделлой, а также с Эриком Чиотти, который возглавляет группу республиканцев, отколовшихся от остальной партии перед выборами.

Ни одна партийная группа не имеет достаточного количества мест, чтобы набрать 289 голосов, необходимых для абсолютного большинства в Национальной ассамблее Франции.

По конституции Макрон не может распустить парламент до следующего лета, поэтому аналитики считают, что он, скорее всего, назначит премьер-министром фигуру, которая будет иметь наилучшие шансы найти общий язык между партиями.

В письме к французскому народу в прошлом месяце он заявил, что избиратели выразили свое стремление к переменам и широкому политическому единству.

Макрон пока не дал никаких указаний на то, кого он может поддержать на должность премьера.

В августе глава французского правительства Габриэль Атталь предложил политическим силам в Национальной ассамблее – кроме ультралевой "Непокоренной Франции" и ультраправого "Национального объединения" – создать широкую коалицию.

Читайте также: Импичментом не запугать: как Макрон заставляет оппонентов создать удобное для себя правительство.