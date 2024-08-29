Боррель: Члены ЕС должны бороться с обходом санкций против России у себя

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель обратил внимание на то, как отдельные государства-члены экспортируют товары в близкие к России страны и этим способствуют обходу санкций.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД в Брюсселе в четверг, 29 августа, сообщает "Европейская правда".

По словам Борреля, на встрече прозвучало "четкое требование к государствам-членам относительно более жестких мер против обхода санкций".

"Эта работа начинается из дома. Рост экспорта из Европы в некоторые государства, которые близко к России – с востока и юга, – объяснить трудно", – отметил он.

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Топ-дипломат Евросоюза указал, что для некоторых европейских товаров наступила "прекрасная пора", когда их экспорт растет огромными темпами, и это нарушает подозрения в том, что речь может идти об обходе санкций против России.

"Поэтому мы должны начать с надлежащей проверки самих европейских компаний, не только наложения санкций на компании в третьих странах, но и смотреть на себя. И если мы хотим бороться с уклонением от санкций, это нужно начать с себя", – констатировал Боррель.

В последние месяцы Запад делает все больший упор на закрытии лазеек, которые позволяют уклоняться от антироссийских санкций.

Недавно агентство Reuters сообщило, что в РФ, несмотря на санкции, продолжает поступать наличная валюта на миллиарды долларов и евро.

Также стало известно, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину словацкий экспорт в дружественные России страны вырос вдвое.