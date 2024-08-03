В Англии произошли новые беспорядки после резонансного убийства детей

После очередной ночи беспорядков и беспорядков в некоторых частях Великобритании восемь человек были арестованы в Сандерленде за совершенные правонарушения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Трое полицейских были доставлены в больницу с ранениями, одного из них выписали.

По сообщениям, по меньшей мере одно здание и один автомобиль подожгли, когда полиция пыталась контролировать толпу из нескольких сотен протестующих.

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Некоторые из протестующих носили балаклавы, а другие были завернуты во флаг Англии. При этом полицейских забросали пивными банками и камнями в центре города и возле мечети на улице Святого Марка.

Протесты, которые разжигали ультраправые активисты в соцсетях, начались на недавно отремонтированной площади. На видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, как молодые люди бросают камни в полицейских и выкрикивают "Чьи улицы? Наши улицы", а также скандируют исламофобские лозунги.

Протест в Сандерленде был одним из нескольких запланированных по всей Великобритании на эти выходные после нападения с ножом в Саутпорте в понедельник. Протесты спровоцированы дезинформацией в социальных сетях о происхождении и религии 17-летнего подозреваемого.

В понедельник 17-летний нападавший ворвался на мероприятие в Англии в танцевальной школе, посвященное Тейлор Свифт, и убил трех маленьких девочек. Еще восемь детей получили ранения.

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "национальной способности" для борьбы с насильственными беспорядками и участниками массовых беспорядков.