В Англии произошли новые беспорядки после резонансного убийства детей
Новости — Суббота, 3 августа 2024, 10:22 —
После очередной ночи беспорядков и беспорядков в некоторых частях Великобритании восемь человек были арестованы в Сандерленде за совершенные правонарушения.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.
Трое полицейских были доставлены в больницу с ранениями, одного из них выписали.
По сообщениям, по меньшей мере одно здание и один автомобиль подожгли, когда полиция пыталась контролировать толпу из нескольких сотен протестующих.
Некоторые из протестующих носили балаклавы, а другие были завернуты во флаг Англии. При этом полицейских забросали пивными банками и камнями в центре города и возле мечети на улице Святого Марка.
Протесты, которые разжигали ультраправые активисты в соцсетях, начались на недавно отремонтированной площади. На видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, как молодые люди бросают камни в полицейских и выкрикивают "Чьи улицы? Наши улицы", а также скандируют исламофобские лозунги.
Протест в Сандерленде был одним из нескольких запланированных по всей Великобритании на эти выходные после нападения с ножом в Саутпорте в понедельник. Протесты спровоцированы дезинформацией в социальных сетях о происхождении и религии 17-летнего подозреваемого.
В понедельник 17-летний нападавший ворвался на мероприятие в Англии в танцевальной школе, посвященное Тейлор Свифт, и убил трех маленьких девочек. Еще восемь детей получили ранения.
Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "национальной способности" для борьбы с насильственными беспорядками и участниками массовых беспорядков.