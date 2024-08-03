В Англії стались нові безлади після резонансного убивства дітей

Після чергової ночі заворушень і безладів у деяких частинах Великої Британії вісім людей були заарештовані в Сандерленді за скоєні правопорушення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Троє поліцейських були доставлені до лікарні з пораненнями, одного з них виписали.

За повідомленнями, щонайменше одна будівля та один автомобіль підпалили, коли поліція намагалася контролювати натовп з кількох сотень протестувальників.

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Деякі з протестувальників носили балаклави, а інші були загорнуті у прапор Англії. При цьому поліцейських закидали пивними банками і камінням у центрі міста і біля мечеті на вулиці Святого Марка.

Протести, які розпалювали ультраправі активісти в соцмережах, почалися на нещодавно відремонтованій площі. На відеозаписах, розміщених у соціальних мережах, видно, як молоді люди кидають каміння в поліцейських і вигукують "Чиї вулиці? Наші вулиці", а також скандують ісламофобські гасла.

Протест у Сандерленді був одним із кількох запланованих по всій Великій Британії на ці вихідні після нападу з ножем у Саутпорті в понеділок. Протести спровоковані дезінформацією в соціальних мережах про походження і релігію 17-річного підозрюваного.

У понеділок 17-річний нападник увірвався на захід в Англії у танцювальній школі, присвячений Тейлор Свіфт, й убив трьох малих дівчат. Ще восьмеро дітей отримали поранення.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "національної спроможності" для боротьби з насильницькими заворушеннями та учасниками масових заворушень.